«Уберечься нельзя»: космонавт Корниенко о ситуации на поврежденном «Союзе МС-22» и МКС

По словам российского космонавта, никак нельзя отследить подобного рода происшествия и нельзя уберечься.

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Летчик-космонавт, герой Российской Федерации Михаил Корниенко в беседе со «Звездой» прокомментировал ситуацию с повреждением внешней обшивки «Союза МС-22».

«Мусора там достаточное количество летает. От него приходится регулярно уклонятся МКС. Такие маневры делаются регулярно. Дело в том, что разглядеть космический мусор возможно только размером с теннисный шарик, более мелкий фрагмент с Земли не берется станциями слежения. Видимо, один из таких фрагментов, либо это микрометеор, либо космический мусор, и пробило систему охлаждения», - объясняет Корниенко.

По словам российского космонавта, никак нельзя отследить подобного рода происшествия и нельзя уберечься. Михаил Корниенко также предположил возможные варианты устранения поломки корабля.

«Скорее всего ремонт поврежденной машины, на мой взгляд, невозможен. Может быть будет замена корабля, пошлют следующий "Союз" в автомате и он заберет ребят», - предположил Корниенко.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что резервный корабль на смену неисправному «Союзу» могут отправить на МКС через 45 дней. На Байконуре имеется в наличии такой корабль - это «Союз МС-23», рассказали в организации.

Напомним, что 15 декабря было обнаружено повреждение внешней обшивки «Союза МС-22». В результате происшествия пострадал приборно-агрегатный отсек. Выяснилось, что температура в проблемном отсеке достигала плюс 40 градусов Цельсия, однако ситуация стабилизировалась.