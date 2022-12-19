Резервный корабль на смену неисправному «Союзу» могут отправить на МКС через 45 дней

Ранее сообщалось, что один из отсеков «Союза МС-22» был поврежден и нагрелся до плюс 40 градусов.

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В Роскосмосе сообщили, что через 45 дней в случае нештатной ситуации на МКС может быть отправлен резервный корабль вместо поврежденного «Союза МС-22».

«Резервным специалисты российской ракетно-космической отрасли называют корабль, который уже прошел часть подготовки на космодроме и может быть выведен на орбиту через 45 суток после возникновения нештатной ситуации на станции. На Байконуре есть в наличии такой корабль - это "Союз МС-23"», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Повреждение внешней обшивки «Союза МС-22» обнаружили 15 декабря. В результате инцидента пострадал приборно-агрегатный отсек. Выяснилось, что температура в проблемном отсеке достигала плюс 40 градусов Цельсия, однако потом ситуация стабилизировалась.