Роскосмос сообщил об обнаружении места повреждения «Союза МС-22»

В настоящее время температура на борту «Союза МС-22» снизилась и остается в пределах нормы.

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Специалисты госкорпорации «Роскосмос» провели осмотр внешней поверхности корабля «Союз МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС). Так, ими было обнаружено вероятное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля.

«По визуальным материалам, поступившим на Землю, было обнаружено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля. Специалисты продолжают анализировать поступившие данные», - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram.

В настоящее время, по данным госкорпорации, температура на борту «Союза МС-22» снизилась, сейчас она находится в пределах нормы.

Напомним, 15 декабря произошло повреждение внешней обшивки корабля «Союз МС-22». На пилотируемом корабле сработал сигнал падения давления в системе охлаждения, произошла утечка. Возможной причиной повреждения на корабле называли падение микрометеорита. Из-за этого выход в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина пришлось в очередной раз отложить.