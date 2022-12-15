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В Роскосмосе рассказали о повреждении внешней обшивки «Союза МС-22»

Анна Назайкина
11:51 15.12.2022
Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения.
© Видео: NASA © Фото: NASA
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В Роскосмосе сообщили, что сегодня, предварительно, произошло повреждение внешней обшивки на пилотируемом корабле «Союз МС-22».

Было уточнено, что экипаж доложил о том, что сработал сигнализатор падения давления в системе охлаждения.

«Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента МКС Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным», - говорится в сообщении госкорпорации.

Для того чтобы определить, что произошло на корабле, российский космонавт Анна Кикина, используя камеру на манипуляторе, сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхность «Союза».

Полученную информацию отправили специалистам на Землю. Отмечается, что в настоящее время все системы Международной космической станции и корабля работают в штатном режиме, экипажу ничто не угрожает.

РИА Новости, ссылаясь на свой источник, сообщило, что приборы на корабле могут выйти из строя из-за аварии в системе терморегулирования корабля, которая поддерживает правильную температуру и уровень влажности.

Сегодня рано утром стало известно, что выход космонавтов Прокопьева и Петелина с борта Международной космической станции в открытый космос отменили в связи с техническими причинами.

Изначально этот выход в открытый космос запланировали на 25 ноября, но тогда возникли проблемы с охлаждением скафандров.

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