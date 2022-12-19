В стране и мире Безжалостные разрушения: кадры последствий обстрела Донецка со стороны националистов Елизавета Потейчук Утром 19 декабря украинские боевики атаковали центр Донецка тремя снарядами «натовского» калибра. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Телеканал «Звезда» публикует кадры последствий обстрела Донецка со стороны украинских националистов. Судя по видео, дома получили существенные разрушения: в зданиях пробиты стены, выбиты окна, на дорогах лежат остатки снарядов. Напомним, сегодня утром украинские боевики атаковали центр Донецка тремя снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Под атаку со стороны националистов попал Кировский район города. Кроме того, ночью не менее пяти снарядов РСЗО «Град» попали в два корпуса одной из главных больниц Донецка - имени Калинина, были ранены два пациента. Один человек был переведен в реанимацию и вскоре скончался. Обстрелы Донецка начались утром 18 декабря. Пострадали здание детского сада, а также многоквартирные жилые дома. Экспертное мнение и аналитика