«Снаряды попали в окна палат с людьми»: последствия обстрела больницы в Донецке

Несколько снарядов РСЗО «Град» прямой наводкой попали в одну из главных больниц Донецка. Ранены двое пациентов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Не менее пяти снарядов РСЗО «Град» прямой наводкой попали в два корпуса одной из главных больниц Донецка - имени Калинина, ранены двое пациентов. Корреспондент Владислав Кустов оценил последствия обстрелов больницы украинскими националистами.

«Сейчас прилетели две ракеты. Попали в нейрохирургический корпус и клинико-диагностический корпус. Двое пострадавших: один находится в нейрореанимации, второму оказана помощь на месте. Все пациенты спущены в подвал. Мы вызвали психологов, всем будет оказана психологическая помощь. Люди напуганы», - рассказал Дмитрий Гарцев, министр здравоохранения ДНР.

Еще несколько ракет попали в соседний корпус, где размещается клинико-диагностическое отделение.

«Осколки вот там валяются .. Вот осклок. Это «Град». И вон еще часть двигателя», - показывает осколки снарядов Наталья Шевченко, сотрудница больницы.

В момент обстрела в клинико-диагностическом корпусе не было пациентов, только сотрудники. Пострадала лаборатория с дорогостоящим оборудованием.