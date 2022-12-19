Националисты выпустили три снаряда «натовского» калибра по Донецку

Под атаку со стороны националистов попал Кировский район Донецка.

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Украинские националисты атаковали центр Донецка тремя снарядами «натовского калибра» 155 миллиметров. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), боевики обстреляли Кировский район города.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:07 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее «Звезда» показала последствия обстрела больницы в Донецке. Отмечается, что несколько ракет попали в корпус, где размещается клинико-диагностическое отделение. Были ранены два пациента.