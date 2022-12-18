Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке в зоне СВО

Также глава Минобороны России пообщался с личным составом, и поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение боевых задач.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на пункте управления группировкой войск заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях подразделений российских войск на операционных направлениях специальной военной операции.

В ходе заслушивания командующих глава российского оборонного ведомства обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения военнослужащих в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Также Сергей Шойгу пообщался с личным составом, и поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение боевых задач.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заслушал командующих на каждом операционном направлении специальной военной операции. Глава государства в пятницу посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в СВО.