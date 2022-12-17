В стране и мире Путин заслушал командующих на каждом операционном направлении СВО Ян Брацкий Глава государства провел совещание и отдельные встречи с командующими. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин заслушал командующих на каждом операционном направлении специальной военной операции. Глава государства в пятницу посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в СВО. «Заслушаем командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — сказал президент. Путин провел совещание и отдельные встречи с командующими, ознакомился с работой штаба. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства также заслушал доклад о ходе спецоперации. Экспертное мнение и аналитика