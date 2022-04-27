Путин: спецоперация в Донбассе идет для упреждения масштабного конфликта на территории РФ

Президент отметил, что выполнение задач спецоперации должно на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Луганской и Донецкой республик, а также жителям российского Крыма и остальных регионов страны.

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Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация в Донбассе выполняется для упреждения масштабного конфликта на территории России.

«Все задачи специальной военной операции, проводимой нами в Донбассе и Украине, начатой 24 февраля, будут, безусловно, выполнены», - заметил Путин, выступая на Совете законодателей.

Президент отметил, что выполнение этих задач должно на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Луганской и Донецкой республик, а также жителям российского Крыма и остальных регионов страны.

«Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который бы развернулся на нашей территории, но уже по чужим сценариям», - подчеркнул Владимир Путин.

Также Путин предупредил о молниеносном ответе на возможное вмешательство в ситуацию на Украине со стороны.