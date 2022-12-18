Шойгу посетил зону спецоперации с рабочей поездкой

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в зоне проведения спецоперации. Кадры поездки министра в Южный военный округ опубликовало Минобороны РФ.

Глава ведомства совершил облет передовых позиций и районов дислокации войск. На местах министр пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за безупречную службу. Приоритетной задачей Шойгу назвал размещение бойцов в полевых условиях и обеспечение войск.

На пункте управления группировкой командующие доложили Сергею Шойгу текущую обстановку и рассказали о действиях войск на операционных направлениях.

В минувшую пятницу президент Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые задействованы в специальной военной операции. Глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими. Вместе с Путиным в штабе также присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов