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Защитник сборной Аргентины раскрыл планы игроков в случае победы на ЧМ-2022

Максим Крюков
03:41 18.12.2022
По словам Лисандро Мартинеса, если аргентинская команда одержит победу в финале мундиаля, футболисты сделают памятную татуировку.
Защитник сборной Аргентины раскрыл планы игроков в случае победы на ЧМ-2022
© Фото: Tom Weller, dpa, Global Look Press
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Игроки аргентинской сборной решили сделать татуировку в случае победы на чемпионате мира в Катаре. Об этом рассказал центральный защитник «альбиселесте» Лисандро Мартинес.

«За ужином прозвучало, что если все пойдет хорошо, мы хотим сделать татуировку в память об этом историческом моменте. Мы дали обещание. Еще не решили, какой будет татуировка, у нас возникли споры по этому поводу. Кто-то хотел набить Кубок мира, кто-то - дату или что-то написанное по-арабски. Были разные идеи», - сказал он в интервью газете La Nacion.

Сегодня аргентинцы сразятся с французами за титул мировых чемпионов. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. В полуфинале «бело-голубые» разгромили команду Хорватии со счетом 3:0. А подопечные Дидье Дешама забили два безответных мяча в ворота сборной Марокко.

После встречи за третье место тренер марокканцев Валид Реграги заявил, что футболисты хорватской сборной заслужили победу в матче. Наставник «Атласских львов» отметил, что его подопечные в физическом плане полностью выложились в игре с хорватами.

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