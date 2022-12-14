Конец африканской сказки: Франция обыграла Марокко и стала вторым финалистом ЧМ-2022

В финале турнира французы сразятся с аргентинцами, а марокканцы разыграют бронзовые медали в матче с хорватами.

© Фото: Tom Weller, Robert Michael, Global Look Press

Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира, одолела команду Марокко в матче 1/2 финала мундиаля в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Аль Бейт» и завершилась со счетом 2:0.

В самом начале поединка отличился защитник «трехцветных» Тео Эрнандес, завершив позиционную атаку. На 79-й минуте матча нападающий Рандаль Коло Муани, подсторожив отскок у ворот марокканского голкипера, удвоил преимущество французов.

«Атласские львы», которые уже сотворили историю, став первой африканской командой, вышедшей в полуфинал мундиаля, сразятся в матче за 3-е место со сборной Хорватии. Встреча состоится в субботу, 17 декабря, в 18:00 по московскому времени.

А французская команда разыграет золотые медали турнира в матче с аргентинцами, которые накануне разгромили хорватов со счетом 3:0. У латиноамериканцев дублем отметился Хулиан Альварес, а капитан Лионель Месси забил гол и отдал голевую передачу.