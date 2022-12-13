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Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022

Максим Крюков
23:55 13.12.2022
Завтра, 14 декабря, в матче сборных Франции и Марокко определится соперник «альбиселесте» по финалу мундиаля.
Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022
© Фото: Xu Zijian, XinHua, Global Look Press
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Сборная Аргентины разгромила команду Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча, которая проходила на стадионе «Лусаил Иконик», закончилась со счетом 3:0.

На 34-й минуте матча капитан аргентинцев Лионель Месси реализовал пенальти, который заработал Хулиан Альварес. Спустя 5 минут все тот же Альварес, протащив мяч с центра поля, удвоил преимущество «альбиселесте». Во втором тайме девятый номер аргентинской команды довел счет до разгромного, оформив дубль после сольного прохода Месси по правому флангу.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» стал первым футболистом в истории, который оформил «гол+пас» в трех матчах на одном чемпионате мира. Кроме того, нападающий «ПСЖ» вышел на первое место по системе «гол+пас» на ЧМ-2022, набрав 8 (5+3) очков. Следом идет француз Килиан Мбаппе, у которого в активе 7 результативных действий.

Завтра, 14 декабря, в матче сборных Франции и Марокко определится соперник «бело-голубых» по финалу мундиаля, который пройдет в воскресенье, 18 декабря. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Французы в 1/2 финала обыграли англичан со счетом 2:1, а марокканцы одолели португальцев с минимальным счетом 1:0.

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