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Тренер сборной Марокко прокомментировал поражение в матче с Хорватией

Максим Крюков
23:30 17.12.2022
Наставник «Атласских львов» Валид Реграги отметил, что его подопечные в физическом плане полностью выложились в игре с хорватами.
Тренер сборной Марокко прокомментировал поражение в матче с Хорватией
© Фото: Naoki Morita, AFLO, Global Look Press
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Главный тренер марокканской сборной по футболу Валид Реграги высказался о матче за третье место чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре.

«Хорваты заслужили третье место, эта команда намного опытнее нас. Мы будем учиться и работать дальше. Хотя мы не так сильно отстаем от лучших команд мира», - приводит его слова RT со ссылкой на телеканал «Матч ТВ».

Наставник «Атласских львов» отметил, что его подопечные в физическом плане полностью выложились в игре с хорватами.

«Мы снова немного разочарованы. Это наше второе поражение подряд. Это показывает, какие усилия прикладывали футболисты. Мы многому научились на этом чемпионате мира», - сказал он.

Марокканцы стали первой африканской командой, вышедшей в 1/2 финала мундиаля. В полуфинале команда уступила сборной Франции со счетом 2:1. А в матче за бронзовые медали с таким же результатом проиграла хорватам.

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