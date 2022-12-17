Спорт Тренер сборной Марокко прокомментировал поражение в матче с Хорватией Максим Крюков Наставник «Атласских львов» Валид Реграги отметил, что его подопечные в физическом плане полностью выложились в игре с хорватами. © Фото: Naoki Morita, AFLO, Global Look Press Читайте нас на: Главный тренер марокканской сборной по футболу Валид Реграги высказался о матче за третье место чемпионата мира-2022, который проходит в Катаре. «Хорваты заслужили третье место, эта команда намного опытнее нас. Мы будем учиться и работать дальше. Хотя мы не так сильно отстаем от лучших команд мира», - приводит его слова RT со ссылкой на телеканал «Матч ТВ». Наставник «Атласских львов» отметил, что его подопечные в физическом плане полностью выложились в игре с хорватами. «Мы снова немного разочарованы. Это наше второе поражение подряд. Это показывает, какие усилия прикладывали футболисты. Мы многому научились на этом чемпионате мира», - сказал он. Марокканцы стали первой африканской командой, вышедшей в 1/2 финала мундиаля. В полуфинале команда уступила сборной Франции со счетом 2:1. А в матче за бронзовые медали с таким же результатом проиграла хорватам. Экспертное мнение и аналитика