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Die Welt: ответ ЕС на принятый в США закон о снижении инфляции грозит торговой войной

Максим Крюков
03:00 18.12.2022
По словам обозревателя газеты, на прошедшем саммите ЕС самые влиятельные политики Европы обсуждали реакцию блока на «крупномасштабное промышленно-политическое наступление» президента США.
Die Welt: ответ ЕС на принятый в США закон о снижении инфляции грозит торговой войной
© Фото: stadtratte via www.imago-images.de, Global Look Press
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Меры, которые Европейский союз ввел в ответ на принятый в Соединенных Штатах Америки закон о снижении инфляции (IRA), могут разжечь торговую войну между близкими союзниками. Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Тобиас Кайзер.

Он отметил, что одной из тем обсуждения самых влиятельных европейских политиков на саммите Евросоюза, который прошел на этой неделе в Брюсселе, стала реакция блока на «крупномасштабное промышленно-политическое наступление» американского президента Джо Байдена.

По мнению обозревателя, если сторонники «жесткой линии», прежде всего Париж, одержат победу, то появится угроза «трансатлантической гонки субсидий», а также усиления европейского протекционизма и торговой войны со своим союзником. При этом, со слов Кайзера, интервенционизм ЕС необходимо будет финансировать за счет увеличения общего долга блока.

«Это взрывоопасная смесь. Франция, в частности, настаивает на решительном европейском ответе. Новые протекционистские меры могут привести к тому, что ЕС окажется втянутым в торговую войну с США», - выразил опасение автора материала.

Ранее председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге заявил, что Евросоюзу необходимо подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за закона о снижении инфляции (IRA). По его мнению, Европейскому союзу необходимо усилить поддержку собственной промышленности.

А министр торговли Южной Кореи Дукгын Ан, в свою очередь, предложил ЕС объединиться для борьбы с США. По его словам, если Евросоюз и Южная Корея будут действовать вместе, они смогут свести к минимуму «дискриминационное воздействие» закона, договорившись с администрацией США. Однако в одиночку, по словам министра, Сеул вряд ли чего-то добьется.

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