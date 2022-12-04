В стране и мире В Европарламенте призвали подать жалобу на США в ВТО Ян Брацкий По мнению председателя комитета по торговле в Европарламенте Бернда Ланге, Евросоюзу необходимо усилить поддержку собственной промышленности. © Фото: Xu Jinquan, Xinhua, GlobalLookPress Читайте нас на: Евросоюзу необходимо подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за закона о снижении инфляции (IRA). Таким мнением поделился председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге. «Я предполагаю, что некоторые небольшие изменения для реализации IRA еще могут быть согласованы в ходе переговоров. Но я не думаю, что многое изменится по существу, потому что закон уже принят», - пояснил он в интервью медиагруппе Funke Mediengruppe. По мнению Ланге, официальному Брюсселю необходимо усилить поддержку собственной промышленности и по возможности снизить стоимость электроэнергии для нее. Он напомнил, что сейчас она в 10 раз выше, чем за океаном. Президент США Джо Байден подписал закон об инфляции и климате в минувшем августе. Документ подразумевает миллиардные льготы для работающих в США компаний. Экспертное мнение и аналитика