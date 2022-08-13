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В США утвердили пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции

Виктория Ивашечкина
01:21 13.08.2022
Новый законопроект предполагает выделение инвестиций на экологию, социальную среду и реформу налоговой системы страны.
В США утвердили пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
© Фото: Alex Edelman, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Конгресс США одобрил пакет инициатив, которые направлены на снижение инфляции в стране. Кроме этого, инициативы подразумевают выделение средств на сумму около 430 миллиардов долларов.

Ранее инициативы одобрил сенат страны. Палата представителей прервала летние каникулы, чтобы провести голосование по данному пакету. Ранее американский лидер Джо Байден рассказал, что подпишет документ, если обе палаты конгресса проголосуют за его поддержку, передает РИА Новости.

Законопроект называется «Акт сокращения инфляции», насчитывает более 700 страниц. Он предполагает выделение инвестиций на экологию, социальную среду и реформу налоговой системы страны.

Ранее издание The New York Times написало о том, что Соединенные Штаты с партнерами, вероятнее всего, не смогут долго поддерживать Украину в тех же объемах, что поначалу. К такому выводу пришли американские журналисты, анализируя финансовую сторону украинского вопроса.

Издание уточнило, что хотя американский президент и заверил Киев, что Вашингтон будет помогать столько, сколько потребуется, быть уверенным в выполнении обещания нельзя.

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