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Южная Корея предложила ЕС объединиться для борьбы с США

Анастасия Бобылева
04:53 10.12.2022
Закон США, против которого выступили в Корее, предусматривает финансовую стимуляцию американских производителей и сокращение импорта товаров из других стран.
Южная Корея предложила ЕС объединиться для борьбы с США
© Фото: Robin Hausmann imageBROKER.com Globallookpress
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Южная Корея и Евросоюз должны принять меры по реагированию на американский закон о снижении инфляции (IRA). Об этом сообщил министр торговли страны Дукгын Ан в интервью изданию Euractiv.

«Есть огромное пространство для совместной работы ЕС и Кореи, чтобы сделать положения более совместимыми с ВТО и не создавать ненужных проблем стратегически важным частям нашей промышленности», - заявил он.

Если ЕС и Южная Корея будут действовать вместе, они смогут свести к минимуму «дискриминационное воздействие» закона, договорившись с администрацией США. Однако в одиночку, по словам министра, Сеул вряд ли чего-то добьется.

Закон был подписан президентом США Джо Байденом в августе. Он предусматривает финансовую стимуляцию американских производителей и сокращение импорта товаров из других стран. В Европарламенте призвали подать жалобу в ВТО в связи с нововведениями.

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