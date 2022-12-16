Евросоюз опубликовал списки физлиц и компаний, попавших в девятый пакет санкций против РФ

Девятый пакет санкций предполагает ограничения для двухсот российских организаций и физлиц.

© Фото: Dabkowski, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Девятый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу 16 декабря. Всего в нем числятся около 200 российских организаций и физлиц. Соответствующие списки опубликованы в «Официальном журнале ЕС».

Согласно решению Евросоюза, российским гражданам, попавшим под санкции, будет запрещено посещать входящие в него страны. Кроме этого, принадлежащие им активы в этих государствах будут заморожены.

В девятый пакет санкций попали российский вице-премьер Татьяна Голикова, в также губернаторы различных регионов.

Рестрикции коснулись также деятелей искусства, телеведущих и блоггеров, среди которых Никита Михалков, Григорий Лепс, Борис Корчевников и Дмитрий Пучков.

Из организации в девятом пакете санкция числятся Союз добровольцев Донбасса, Московский кредитный банк, Дальневосточный банк и другие.

Кроме этого, расширены ограничения для российских телеканалов «НТВ», «Россия 1», «РЕН ТВ» и «Первого канала».

В ночь на пятницу, 16 декабря стало известно, что девятый пакет санкций против России согласован. Теперь он официально вступил в силу. При этом в четверг были опубликованы новые списки попавших под ограничения США российских граждан и компаний. В него также попали предприниматель Владимир Потанин и его инвестхолдинг «Интеррос».

О беспрецедентной экономической агрессии против России ранее говорил глава государства Владимир Путин. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент заявил, что Западу несмотря на приложенные усилия не удалось «смять» российскую экономику, о чем свидетельствует укрепление рубля и стабилизация экономической ситуации в целом.