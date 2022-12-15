Путин заявил, что рубль стал одной из самых сильных валют в 2022 году

В частности, такой результат удалось достичь за счет перевода оплаты газа на рубли, отметил президент РФ.

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что рубль стал одной из самых сильных валют в 2022 году.

Глава государства рассказал, что одна из причин такого результата - переход на расчеты за газ в российской национальной валюте.

Напомним, что после того, как Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, ряд западных стран приняли решение ввести против Москвы санкции. Впоследствии, 23 марта, Путин заявил, что Россия больше не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро. Теперь расчеты за голубое топливо производятся в рублях.

«Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. Такой результат достигнут за счет наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию в торговле с партнерами национальных валют», - сказал он.

Однако, по словам российского лидера, такого усиления рубля удалось добиться благодаря ответственной финансовой политике. Государственные финансы страны сохраняют устойчивость, подчеркнул Путин.