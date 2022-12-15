Потанин и его инвестхолдинг «Интеррос» попали под санкции США

Предприниматель внесен в SDN-список. Это означает блокировку его американских активов и запрет ему вести бизнес с гражданами США.

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Российский предприниматель Владимир Потанин попал в санкционный список Соединенных Штатов. Соответствующая информация была опубликована на сайте министерства финансов США.

Кроме самого бизнесмена, в санкционном списке числятся жена предпринимателя Екатерина Потанина, а также дети Иван и Анастасия. Помимо них, под ограничения попали первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замминистра финансов Алексей Сазанов.

Однако на этом список не заканчивается. Его продолжает ряд российских официальных лиц и предпринимателей, среди которых генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров.

Из юридических лиц под ограничения попали инвестиционный холдинг Владимира Потанина «Интеррос», одним из основных активов которого является ГМК «Норильский никель», «Росбанк» и другие российские компании.

Тема санкционного давления на Россию в четверг, 15 декабря обсуждалась на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с Владимиром Путиным. В ходе видеоконференции глава государства заявил, что против нашей страны развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Несмотря на это, в 2022 году рубль стал одной из самых сильных мировых валют, что наглядно показывает, как провалилась попытка западных стран сломить экономику России.