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Путин: против России развернута беспрецедентная агрессия, чтобы смять нашу экономику

Сергей Лебедев
15:20 15.12.2022
По словам президента, попытка сломить нашу экономику санкциями провалилась.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Против Российской Федерации развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, западные страны хотят в сжатые сроки смять нашу экономику.

«Против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику через грабеж наших валютных резервов», - сказал глава государства.

По словам президента, враги России хотят обвалить национальную валюту, спровоцировав разрушительную инфляцию. Но этот расчет, как отметил Владимир Путин, не оправдался.

«Российские предприниматели и органы власти работали собранно и профессионально. Граждане проявили сплоченность и ответственность. Благодаря совместной работе правительства, Банка России, субъектов Федерации удалось стабилизировать ситуацию», - добавил глава государства.

Отметим, Владимир Путин также заявил, что рубль стал одной из самых сильных валют в 2022 году. 

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