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В Роскосмосе заявили, что изменения температуры на «Союзе МС-22» не критичны

Сергей Лебедев
17:10 16.12.2022
Необходимый температурный режим в жилом объеме корабля поддерживается средствами российского сегмента МКС.
В Роскосмосе заявили, что изменения температуры на «Союзе МС-22» не критичны
© Фото: Роскосмос
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Специалисты на Земле вместе с экипажем Международной космической станции разрабатывают различные варианты решения проблемы, связанной с ростом температуры на «Союзе МС-22» из-за проблем в системе терморегуляции. Сейчас анализируются поступающие с борта МКС данные, в том числе фото- и видеофиксации. Об этом заявили в Роскосмосе.

«Стоит подчеркнуть, что изменения температурного режима не критичны для работы техники и комфорта экипажа станции, в том числе и по докладам самого экипажа, и не представляют угрозы для жизни и здоровья космонавтов, оставаясь в пределах допустимых значений», - добавили в госкорпорации.

Отмечается, что в данный момент необходимый температурный режим в жилом объеме корабля «Союз МС-22» поддерживается средствами российского сегмента МКС.

Накануне в Роскосмосе сообщили, что на корабле «Союз МС-22» произошло повреждение внешней обшивки, причиной могло стать попадание микрометеорита. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из-за этого прекратили плановые работы по внекорабельной деятельности.

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев в беседе со «Звездой» рассказал, что экипаж, возможно, придется возвращать на Землю другим кораблем.

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