Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем

Космонавт рассказал, что на корабле в настоящий момент температура стабилизировалась и перегрева нет, все параметры в норме.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Roscosmos, GlobalLookPress

Есть угроза, что экипаж МКС придется возвращать на другом корабле из-за утечки на «Союзе МС-22». Об этом «Звезде» рассказал космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

«Утечка серьезная. Может грозить тем, что потребуется экипаж спускать другим кораблем. Это самый худший вариант», - сказал он.

По его словам, на данный момент экипаж находится на станции, а положение корабля стабилизировано. На «Союзе МС-22» потеряли терморегулирование, но температура стабилизировалась и перегрева нет, все параметры в норме.

«Сейчас идет анализ, как мы будем работать без кондиционера. Грубо говоря, вы сидите у себя дома, кондиционер выключился, но перегрева никакого нет, все параметры пока в норме», - заявил Крикалев.

Также предстоит выяснить, не будут ли перегреваться различные приборы и аппаратура во время их работы.

Сегодня в Роскосмосе сообщили о повреждении внешней обшивки на пилотируемом корабле «Союз МС-22». Сработал сигнал падения давления в системе охлаждения, и при визуальном осмотре подтвердилась утечка.