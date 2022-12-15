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Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем

Анна Назайкина
14:37 15.12.2022
Космонавт рассказал, что на корабле в настоящий момент температура стабилизировалась и перегрева нет, все параметры в норме.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Roscosmos, GlobalLookPress
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Есть угроза, что экипаж МКС придется возвращать на другом корабле из-за утечки на «Союзе МС-22». Об этом «Звезде» рассказал космонавт, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

«Утечка серьезная. Может грозить тем, что потребуется экипаж спускать другим кораблем. Это самый худший вариант», - сказал он.

По его словам, на данный момент экипаж находится на станции, а положение корабля стабилизировано. На «Союзе МС-22» потеряли терморегулирование, но температура стабилизировалась и перегрева нет, все параметры в норме.

«Сейчас идет анализ, как мы будем работать без кондиционера. Грубо говоря, вы сидите у себя дома, кондиционер выключился, но перегрева никакого нет, все параметры пока в норме», - заявил Крикалев.

Также предстоит выяснить, не будут ли перегреваться различные приборы и аппаратура во время их работы.

Сегодня в Роскосмосе сообщили о повреждении внешней обшивки на пилотируемом корабле «Союз МС-22». Сработал сигнал падения давления в системе охлаждения, и при визуальном осмотре подтвердилась утечка.

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