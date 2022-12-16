Температура на «Союзе МС-22» из-за проблем в системе терморегуляции поднялась до 30 градусов

Космонавты в ближайшее время собираются изменить вентиляцию на корабле.

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Космонавты собираются изменить вентиляцию на пилотируемом корабле «Союз МС-22», так как из-за проблем в системе терморегулирования температура на нем составляет около 30 градусов. Об этом сообщил специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время утренней конференции.

«Сейчас в корабле очень жарко, 30 градусов, может быть, даже больше. Мы хотим немного изменить вентиляцию, чтобы вам было попрохладнее, воздух направить в корабль», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется также, что сегодня космонавтам предстоит протестировать систему управления движением и навигацией (СУДН) корабля.

Накануне в Роскосмосе сообщили, что на корабле «Союз МС-22» произошло повреждение внешней обшивки, причиной могло стать попадание микрометеорита. Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин из-за этого прекратили плановые работы по внекорабельной деятельности.

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев в беседе со «Звездой» рассказал, что экипаж, возможно, придется возвращать на Землю другим кораблем.