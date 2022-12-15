В Одесской области переулок Пушкина переименуют в Защитников Украины

Кроме этого будут изменены названия улиц Лермонтова, Толстого, Есенина и Шмидта.

© Фото: Dominika Zarzycka, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

В городе Черноморск Одесской области местные власти согласовали изменение названий улиц и переулков в селах, относящихся к городскому совету. Об этом рассказало интернет-издание «Думская».

Согласно сообщению, названия, связанные с Россией и СССР, поменяют на более патриотичные.

Так улица Юрия Гагарина будет переименована в честь первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, совершившего полет на эксплуатирующемся NASA космическом корабле «Колумбия» в 1997 году.

Также с адресных табличек населенных пунктов Одесской области пропадут фамилии Пушкина, Толстого, Лермонтова, Есенина и Шмидта.

Ранее сообщалось о намерении украинских властей переименовать поселок Ватутино, названный в честь генерала Красной армии. В то же время на Украине граждане нередко сопротивляются закону о так называемой декоммунизации, принятому в 2014 году. Например, по коллективному обращению жителей населенного пункта Тывров Винницкой области в октябре этого года улицу Степана Бандеры переименовали в Логанскую.