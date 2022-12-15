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В Одесской области переулок Пушкина переименуют в Защитников Украины

Семен Лавров
17:40 15.12.2022
Кроме этого будут изменены названия улиц Лермонтова, Толстого, Есенина и Шмидта.
В Одесской области переулок Пушкина переименуют в Защитников Украины
© Фото: Dominika Zarzycka, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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В городе Черноморск Одесской области местные власти согласовали изменение названий улиц и переулков в селах, относящихся к городскому совету. Об этом рассказало интернет-издание «Думская».

Согласно сообщению, названия, связанные с Россией и СССР, поменяют на более патриотичные.

Так улица Юрия Гагарина будет переименована в честь первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, совершившего полет на эксплуатирующемся NASA космическом корабле «Колумбия» в 1997 году.

Также с адресных табличек населенных пунктов Одесской области пропадут фамилии Пушкина, Толстого, Лермонтова, Есенина и Шмидта.

Ранее сообщалось о намерении украинских властей переименовать поселок Ватутино, названный в честь генерала Красной армии. В то же время на Украине граждане нередко сопротивляются закону о так называемой декоммунизации, принятому в 2014 году. Например, по коллективному обращению жителей населенного пункта Тывров Винницкой области в октябре этого года улицу Степана Бандеры переименовали в Логанскую.

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