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В Винницкой области Украины переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии

Максим Крюков
09:19 19.10.2022
Это первое переименование улицы, которое было сделано вопреки так называемому закону о декоммунизации, принятому на Украине в 2014 году.
В Винницкой области Украины переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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В населенном пункте Тывров Винницкой области Украины по решению сельсовета улицу Степана Бандеры переименовали в улицу Логанская, а улицу Галицкой армии - в Козацкую. Соответствующие документы были размещены на сайте Тывровской администрации.

«Учитывая неоднократные обращения жителей поселка городского типа Тывров о переименовании улиц, поселковый совет постановил: коллективное обращение жителей пгт Тывров от 30 сентября о переименовании улицы Степана Бандеры принять к сведению и переименовать улицу Степана Бандеры на улицу Логанская», - говорится в тексте документа.

В свою очередь, украинская певица и телеведущая, депутат Верховной рады Софья Федина в своем Telegram-канале назвала это решение «постыдным». Кроме того, она выложила поименный список тех, кто проголосовал за изменение топонимов.

© tyvrivska-rda.gov.ua

Это первое переименование улицы, которое было сделано вопреки так называемому закону о декоммунизации, принятому на Украине в 2014 году. Данное постановление предполагает переименование географических объектов, связанных с историей СССР. За восемь лет киевский режим сменил наименования более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц, которые назывались в честь русских писателей, художников, ученых, путешественников и героев Великой Отечественной войны.

В конце августа в Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей, которые «связаны с Россией и советским прошлым». Так, например, среди переименованных оказалась улица Питерская. Теперь она стала улицей Лондонской.

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