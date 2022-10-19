В Винницкой области Украины переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии

Это первое переименование улицы, которое было сделано вопреки так называемому закону о декоммунизации, принятому на Украине в 2014 году.

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В населенном пункте Тывров Винницкой области Украины по решению сельсовета улицу Степана Бандеры переименовали в улицу Логанская, а улицу Галицкой армии - в Козацкую. Соответствующие документы были размещены на сайте Тывровской администрации.

«Учитывая неоднократные обращения жителей поселка городского типа Тывров о переименовании улиц, поселковый совет постановил: коллективное обращение жителей пгт Тывров от 30 сентября о переименовании улицы Степана Бандеры принять к сведению и переименовать улицу Степана Бандеры на улицу Логанская», - говорится в тексте документа.

В свою очередь, украинская певица и телеведущая, депутат Верховной рады Софья Федина в своем Telegram-канале назвала это решение «постыдным». Кроме того, она выложила поименный список тех, кто проголосовал за изменение топонимов.