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На Украине хотят переименовать город Ватутино, названный в честь советского генерала

Марина Крижановская
02:48 11.12.2022
Наибольшее число голосов - 206 - набрало название Богачево.
На Украине хотят переименовать город Ватутино, названный в честь советского генерала
© Фото: Макс Альперт, РИА Новости
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На Украине продолжается борьба с советским наследием. В этот раз она коснулась расположенного в Черкасской области города Ватутино. Он назван в память о генерала СССР Николая Ватутина.

Сообщается, что вопрос о рассмотрении переименования будет вынесен на ближайшей сессии горсовета, назначенную на 22 декабря.

«Предложения относительно будущего названия города были разные. Они были связаны как с нашей местностью, так и страной в целом, но наибольшее число голосов (206) набрало название Богачево», - приводит ТАСС сообщение местной прессы.

Также указано, что горожанам в течение двух месяцев была предоставлена возможность представить предложения о новом названии города. Отмечается, что название Богачево происходит от находящейся в Ватутино железнодорожной станции.

В октябре в Винницкой области Украины переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии. В населенном пункте Тывров по решению сельсовета улицу Степана Бандеры переименовали в улицу Логанскую, а улицу Галицкой армии - в Козацкую.

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