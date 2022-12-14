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Оружейная диета: почему Запад стал сокращать поставки вооружений для Киева

Россина Бодрова
23:36 14.12.2022
Сейчас режиму Зеленского не хватает беспилотников, ПТРК, грузовых автомобилей, танков, ствольной и ракетной артиллерии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Staff Sgt. Marco Gomez Keystone Press Agency Globallookpress
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Поставки оружия Киеву замедляются. Те, кто больше остальных стремились оказывать поддержку Украине, свои возможности практически исчерпали. Речь о странах-участницах НАТО.  

«Усилия сконцентрированы на сокращающихся запасах по всему альянсу, в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности. Они столкнулись с реальным дефицитом и они не одиноки. Мы наблюдаем это по всему альянсу», - рассказала постпред США при НАТО Джулианна Смит.

Эстония не обладала изначально большими мощностями. В отличие от той же Германии. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признает, что Берлин столкнулся с серьезной нехваткой оружия. Но отказываться от помощи Украине не собирается, что только повышает градус напряженности в обществе - в Нюрнберге и Лейпциге жители вышли на митинги с требованием к правительству прекратить вооружать Киев и обратить внимание на собственные проблемы. По данным издания «Шпигель», их накопилось немало.

«Присутствуют проблемы с безопасностью военного воздушного пространства над Германией. Многие радиолокационные станции воздушного пространства, а также бортовая радиоаппаратура и программное обеспечение для командных пунктов устарели, из-за чего в будущем техника будет отказывать в работе», - пишет издание.

Французская «Фигаро» также проводит прямую связь между дефицитом оружия в Европе и Украиной. Месячный объем поставок не покрывает даже недельных боевых потерь украинских националистов. На той стороне линии соприкосновения уже не хватает беспилотников, ПТРК, грузовых автомобилей, танков, ствольной и ракетной артиллерии. При таком раскладе радикалов ждет значительное сокращение боеспособности и даже дробление крупных подразделений на мелкие.  

«Переход к менее крупным воинским подразделениям позволяет говорить о мобильном использовании вооруженных сил, во многом это вынужденный шаг. Крупные подразделения истощились. Мелкие легче формировать и восстанавливать», - считает военный эксперт Дмитрий Корнев.

В Киеве все понимают и продолжают делать заказы на технику с Запада. Тот же глава украинского МИД Дмитрий Кулеба писал в Twitter, что очень ждет от американцев поставок ЗРК Patriot - в Пентагоне на этот запрос отвечают довольно размыто и никакой конкретики не дают.

«Мы поддерживаем активный диалог с нашими украинскими партнерами, с нашими союзниками и нашими международными партнерами о потребностях Украины в обеспечении безопасности. В свете продолжающихся массированных ударов России по украинской инфраструктуре, мы продолжим эти обсуждения и рассмотрим возможности, которые им понадобятся для защиты своей территории», - заявил журналистам бригадный генерал ВВС США,  пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Видимо понимают, что эффективность Patriot, как ПВО бессильна против тех же российских гиперзвуковых ракет, а рисковать имиджем не в приоритете у Вашингтона. В Кремле подтвердили, что если это оружие все же пересечет границу с Украиной, то станет целью для наших Вооруженных Сил. Еще одна причина замедления помощи Киеву - это отсутствие единодушия среди союзников по НАТО касательно назначения и объемов военной помощи режиму Зеленского.

«Никакой договоренности нет, есть командир в лице США, который дает команды кому и что поставлять и сколько. При этом речь идет не только о том, чтобы европейцы поставляли из своих, так сказать, запасов, речь о другом - чтобы европейцы закупали американское оружие за свой счет, а потом бесплатно поставляли его на Украину», - предположил доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Компенсировать потерю иностранных инвестиций в виде военной техники нечем. Большинство украинских ОПК уничтожены или обесточены в ходе ударов ВС РФ по энергосистеме и военной инфраструктуре Украины. Вашингтон и союзники пытаются убедить западные оборонные компании нарастить объемы производства. В качестве аргумента гарантируют заводам востребованность их продукции в долгосрочной перспективе, вот как выглядит путь дипломатии в Западной интерпретации.

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