В Кремле согласились, что системы Patriot станут законной целью в случае доставки их из США на Украину

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что системы Patriot в случае доставки их из США на Украину станут законной целью ВС РФ.

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В Кремле согласились с мнением зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что американские системы Patriot в случае передачи их Киеву станут законной целью ВС РФ. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться официальных данных, а не ориентироваться на сообщения средств массовой информации.

«Безусловно. Но я не стал бы пока комментировать, потому что это сообщения СМИ. В наше время сообщения СМИ - вещь ненадежная, дождемся официальной информации», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее журналисты CNN, ссылаясь на анонимных американских чиновников, сообщили о намерении Соединенных Штатов передать Украине зенитно-ракетные системы Patriot. По данным телекомпании, план Пентагона должен быть одобрен американским министром обороны Ллойдом Остином и в случае положительного ответа подписан президентом Джо Байденом.

Зенитно-ракетный комплекс ПВО и ПРО Patriot оснащен управляемыми

ракетами «поверхность-воздух». Используется в первую очередь для перехвата и уничтожения баллистических ракет малого радиуса действия, а также авиационных и крылатых ракет.

Сколько установок может получить Киев, не уточнялось. Обычно батарея Patriot включает в себя радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, командный пункт, электроэнергетическое оборудование, и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре ракеты.