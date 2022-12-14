В Вашингтоне не подтвердили передачу Украине ЗРК Patriot

Отвечая на вопросы журналистов, Джон Кирби заявил, что не может подтвердить информацию о готовящейся передаче Patriot Киеву.

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Белый дом дал официальный ответ о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби не смог подтвердить публикуемые ранее сообщения о якобы готовящейся поставке Киеву данного вооружения.

«Я не могу подтвердить это сообщение», - цитируют его РИА Новости.

В данный момент, по словам Кирби, Вашингтон не готов говорить о деталях нового пакета военной поддержки Украине. Заявления по этому поводу «определенно» будут сделаны в дальнейшем.

Информация о готовящейся передаче Соединенными Штатами ЗРК Patriot Киеву была опубликована американским телеканалом CNN во вторник, 13 декабря. Утверждалось, что соответствующие сведения передал высокопоставленный представитель из администрации Байдена. Он якобы заявил, что внесение Patriot в новый пакет военной помощи Украине может быть согласовано уже на этой неделе.