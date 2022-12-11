В стране и мире Боррель заявил об истощении запасов оружия в ЕС из-за поставок Украине Ирина Елагина Жозеп Боррель оценил последствия военной помощи Украине для запасов оружия в ЕС. © Фото: David Zorrakino Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Запасы оружия в Евросоюзе на пределе из-за поставок Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оценил последствия военной помощи Украине для ЕС. «Эта война также стала тревожным звонком для всех нас в отношении наших военных возможностей. Мы дали оружие Украине, но, делая это, поняли, что наши военные запасы истощились», - процитировало ТАСС слова политика в соцсети.

Ранее Боррель анонсировал создания «спецтрибунала по Украине».



Экспертное мнение и аналитика