Боррель заявил об истощении запасов оружия в ЕС из-за поставок Украине
Жозеп Боррель оценил последствия военной помощи Украине для запасов оружия в ЕС.
© Фото: David Zorrakino Keystone Press Agency Globallookpress
Запасы оружия в Евросоюзе на пределе из-за поставок Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель оценил последствия военной помощи Украине для ЕС.
«Эта война также стала тревожным звонком для всех нас в отношении наших военных возможностей. Мы дали оружие Украине, но, делая это, поняли, что наши военные запасы истощились», - процитировало ТАСС слова политика в соцсети.
Ранее Боррель анонсировал создания «спецтрибунала по Украине».