Привет из 2009 года: что нужно знать о свином гриппе

Вакцинация снижает риск заражения и возможность осложнений. Чтобы снизить уровень распространения вирусов перед новогодними праздниками, специалисты рекомендуют вакцинироваться.

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Свиной грипп вернулся в Россию. На фоне отступающего коронавируса врачи отмечают рост заболевших этим инфекционным заболеванием в стране. В некоторых городах закрывают на карантин школы, приостанавливают работу секции и кружки.

Все школы заполярной Воркуты в Республике Коми с сегодняшнего дня закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ. В нижегородской области каждое десятое общеобразовательное заведение перестало принимать учеников. Во многих регионах эпидемиологический порог по заболеваемости в разы превышает средние показатели.

«По данным мониторинга, 92% всех лабораторно подтвержденных гриппов - это именно высоко патогенный грипп H1N1», - сказала она.

У девяти из десяти пациентов, заболевших гриппом, выявляют именно свиной. Впервые вирус H1N1 обнаружили в 2009 году у пациента из Мексики. Источником заражения была неправильно приготовленная свинина. Вирус умирает в мясе, приготовленном при температуре не ниже 70 градусов. Один просчет, и инфекция распространилась по всему миру. С того момента свиной грипп начал регулярно шагать по планете.

«На протяжении всего этого периода, давая о себе знать в течение осени, зимы и весны. Все зависит от года, он доминировал в 2009,2010,2015,2016 годах. В другие периоды находился в минорном состоянии...Сейчас H1N1 преобладает», - объяснила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Свиной грипп относится к вирусам типа А. В отличии от категории Б, он наиболее опасен, вызывает эпидемии и пандемии. В стране уже есть первые случаи летального исхода от свиного гриппа.

Свиной грипп передается воздушно-капельным путем. Тяжелобольные содержатся на карантине в инфекционных больницах. Зайти в отделение можно исключительно в средствах индивидуальной защиты. Совсем как в красные зоны с больными COVID-19. Да и опасен свиной грипп почти так же, как короновирус.

Во многих регионах России сезонная эпидемия гриппа началась в ноябре, на месяц раньше обычного. В больницах Екатеринбурга очереди среди желающих сделать прививку. Вакцинация снижает риск заражения и возможность осложнений.

Чтобы снизить уровень распространения вирусов перед новогодними праздниками специалисты рекомендуют вакцинироваться. Сейчас в России прививку от гриппа сделали 74 млн человек. Это почти 52% населения. Препарата от свиного гриппа хватит на всех.

«Основную волну ожидаем в январе. Иммунитет вырабатывается через 2 недели. Поэтому сейчас есть смысл привиться», - сказала врач-терапевт Светлана Приставко.

Также во многих регионах возвращается масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты призвал глава Минздрава Михаил Мурашко. Маски уже обязательны во многих организациях здравоохранения.

«Вы вряд ли отличите по симптоматике свиной грипп от коронавируса. Соответственно, если вы перепутаете подходы к лечению...вы получите совершенно обратный эффект. Вполне возможно утяжеления вашего состояние, достаточно серьезное», - предупредил кандидат медицинских наук Яков Новоселов.

Главное - не переносить болезнь на ногах. И не заниматься самолечением. При первых же симптомах, нужно довериться профессионалам.