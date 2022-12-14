Путин: рост заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет около 35% в неделю

Об этом президент сообщил в ходе видеоконференции с членами правительства РФ.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России составляет около 35% в неделю. Такие данные озвучил президент России Владимир Путин на видеоконференции с представителями правительства РФ.

В ответ на замечание президента об эпидемиологической ситуации в стране отчиталась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подтвердила, что эпидситуация в России напряженная. По ее словам, свиной грипп H1N1 вернулся в Россию спустя шесть лет и на данный момент является превалирующим. При этом четыре российские вакцины полностью противостоят распространяемым в стране заболеваниям.

«Если лечить COVID - одна схема, если грипп - другая. Важно не ошибиться», - отметила глава Роспотребнадзора.

Она также заявила, что оперштабы, которые ранее были созданы для борьбы с COVID, теперь занимаются и ОРВИ, и гриппом.

Ранее сообщалось, что в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге ввели масочный режим в заведениях социального обслуживания. Кроме этого, в городе отказались от плановой госпитализации детей. Данные меры утвердила главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова.