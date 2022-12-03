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Россиян предупредили о трех волнах заболеваемости гриппом в стране

Анна Назайкина
07:44 03.12.2022
Вероятнее всего, вторая волна будет после новогодних праздников, в середине января. Третья волна будет в конце февраля, заявил врач.
Россиян предупредили о трех волнах заболеваемости гриппом в стране
© Фото: Elena Sikorskaya, RussianLook, GlobalLookPress
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Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян о трех волнах заболеваемости гриппом в стране, которые ожидаются в текущем эпидемическом сезоне. Он отметил, что в настоящий момент идет первая волна, после череды новогодних праздничных дней в январе придет вторая, а в конце февраля - уже третья.

«Скорее всего, будет три волны гриппа до весны. Сейчас идет первая волна. Вероятнее всего, вторая волна будет после новогодних праздников, в середине января. Третья волна будет в конце февраля», - заявил он ТАСС.

По мнению специалиста, подъем заболеваемости, который наблюдается в настоящий момент, должен начать идти на спад через две-три недели. Тимаков обратил внимание на то, что нельзя сказать, что вторая и третья волны гриппа будут легче.

«У каждого вида гриппа свой иммунитет. Гриппом можно болеть по несколько раз. Четырехвалентная вакцина защищает от основных штаммов», - сказал медик.

Ранее замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова предупредила о важной детали при лечении штамма COVID-19 «цербер».

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