В Санкт-Петербурге ввели масочный режим и отказались от плановой госпитализации детей

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В Санкт-Птербурге установлен масочный режим в учреждениях социального обслуживания. Данную меру утвердила главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова. Соответствующая информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

В публикации также сообщается, что введение масочного режима обусловлено усложнившейся эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге. Отмечается увеличение количества заболевших с признаками тяжелой и среднетяжелой форм острой респираторной инфекции.

«В период с 5 по 11 декабря суммарная заболеваемость населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Уровень недельного эпидемического порога для детей 7-14 лет превышен на 71,1%. В общей структуре заболеваемости на долю детей приходится 55%», - сообщает Роспотребнадзор.

Кроме введения обязательного ношения средств индивидуальной защиты в учреждениях социального обслуживания в городе запретили плановую госпитализацию детей. При этом отмечается, что данное ограничение на распространяется на тех, кто страдает заболеваниями, нетерпящими отсрочки помещения в стационар.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что россиянам не нужно вакцинироваться от гриппа. По ее словам, прививочная компания окончена, а количества препаратов для лечения инфекции в стране хватает.