Госдума приняла проект о штрафах до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент

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Госдума России приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент. Проект закона приравнивает эти ленты к символам воинской славы.

Напомним, согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы физическое лицо может получить штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет, а юридическое - штраф от трех до пяти миллионов рублей.

Пока Россия защищает память о прошлом, в других странах, напротив, пытаются стереть георгиевскую ленту из публичного пространства. Так, в Молдавии за уважительное ношение георгиевской ленты оштрафовали экс-президента страны Игоря Додона.

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