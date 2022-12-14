Госдума приняла проект о штрафах до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент
Госдума России приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент. Проект закона приравнивает эти ленты к символам воинской славы.
Напомним, согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы физическое лицо может получить штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет, а юридическое - штраф от трех до пяти миллионов рублей.
Пока Россия защищает память о прошлом, в других странах, напротив, пытаются стереть георгиевскую ленту из публичного пространства. Так, в Молдавии за уважительное ношение георгиевской ленты оштрафовали экс-президента страны Игоря Додона.
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