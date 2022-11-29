Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z

Особое внимание съемочной группы привлекла первая речь Сталина, публично произнесенная им в ходе Великой Отечественной 3 июля 1941 года. На представленных на выставке листах бумаги она записана лично советским вождем.

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Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик побывал на историко-документальной выставке «Великая Отечественная война. 22 июня 1941 - 19 ноября 1942», которая проходит в здании Государственного архива России.

Особое внимание съемочной группы привлекла первая речь Сталина, публично произнесенная им в ходе Великой Отечественной - она записана лично советским вождем. И начинается она с широко распространившейся в этом году буквы Z, которая стала символом борьбы с украинскими нацистами. Впрочем, этому нашлось логичное объяснение.

«Среди представленных на выставке документов есть тот, на который нужно обратить особое внимание. Речь товарища Сталина, обращение к народу, первое с момента начала Великой Отечественной войны, от 3 июля 1941 года. Написано карандашом от руки. Видны пометки. Очень символично сейчас выглядит знак Z. Тогда в рукописном тексте он обозначал начало абзаца», - заметил корреспондент.

Всего в экспозиции представлено около 400 документов из архивов различных российских ведомств - Минобороны, МИД, ФСБ, СВР и МВД.

Ранее глава Росархива заявил, что Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось.