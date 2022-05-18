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Додона оштрафовали за ношение георгиевской ленты

Андрей Неделя
16:17 18.05.2022
Бывший президент Молдавии отметил, что обжалует данное решение. По его словам, власти страны злоупотребляют своими полномочиями.
Додона оштрафовали за ношение георгиевской ленты
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Бывшего президента Молдавии Игоря Додона оштрафовали за ношение георгиевской ленты на сумму около 470 долларов. Об этом экс-лидер страны сообщил на своей странице в Twitter.

«Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие с символами Победы над фашизмом в праздновании 9 Мая», - написал экс-президент.

Додон отметил, что обжалует данное решение. По его словам, власти Молдавии злоупотребляют своими полномочиями. Он заключил: политики уходят, а символы Победы остаются.

Двадцатого апреля в Молдавии вступил в силу запрет символов V и Z, а также георгиевской ленточки.

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