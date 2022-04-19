В России георгиевскую ленту могут приравнять к символам воинской славы

Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне, заявили в ЕР.

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Законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы внесен в Государственную думу РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Единой России».

«Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне», - отмечают в партии.

Если законопроект будет одобрен, за публичное осквернение георгиевской ленты будет предусмотрена уголовная или административная ответственность. Согласно документу, любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, не установленных законом, будет пресекаться.

«К сожалению, во многих республиках бывшего СССР, за свободу которых проливали кровь наши деды и прадеды, георгиевская лента все чаще оказывается объектом нападок», - приводятся слова секретаря генерального совета ЕР Андрея Турчака.

Он отметил, что в Грузии и на Украине данный символ находится под запретом, а в Латвии она была приравнена к символике СС и нацистской Германии. Похожие законопроекты вскоре будут приняты в Литве и Молдавии, подчеркнул Турчак.

Тем временем президент Молдавии Майя Санду уже утвердила одобренный парламентом страны запрет на георгиевскую ленту. Она отметила, что запрещается использовать символы, которые пропагандируют «военную агрессию».