«Здравый смысл восторжествовал»: Цзю о возвращении боксеров РФ в рейтинги WBA

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Fernando Lavoz, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Восстановление российских и белорусских спортсменов в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA) стало торжеством здравого смысла. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю.

«Здравый смысл восторжествовал... Совсем нет никакой политической подоплеки в спорте, поэтому меня очень сильно удивило поначалу, когда все организации убрали наших боксеров. Мы спортсмены, наша задача - выходить на ринг и делать работу», - сказал он.

В WBA ранее заявили, что российские и белорусские спортсмены не имеют отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту, так как «не являются солдатами или частью правительства», а потому будут восстановлены в рейтингах.

В октябре Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к соревнованиям, а также вернула им флаг и гимн.