Российским боксерам вернули флаг и гимн на международных соревнованиях

Международная ассоциация бокса 5 октября отменила свое предыдущее решение о недопуске российских и белорусских спортсменов до турниров.

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Боксеры из России и Белоруссии смогут выступать на международных соревнованиях под флагами своих стран и услышат национальный гимн в случае победы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международной ассоциации бокса (International Boxing Association, IBA).

«Команды России и Белоруссии смогут выступать под своими флагами. В случае, если будет выиграна золотая медаль, прозвучат национальные гимны», - говорится в сообщении.

Совет директоров ассоциации 5 октября проголосовал за отмену своего предыдущего решения о недопуске российских и белорусских спортсменов до соревнований, решение вступает в силу немедленно. Как заявили в IBA, политика не должна влиять на спорт, а участникам из всех стран следует предоставить равные условия. На турниры также вернутся технические делегаты из РФ и Белоруссии.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований по боксу 4 марта из-за ситуации на Украине.

С 14 по 22 октября в черногорской Будве пройдет женский чемпионат Европы по боксу, молодежный чемпионат мира состоится с 14 по 26 ноября в Ла-Нусии в Испании. Мужской чемпионат мира запланирован на май следующего года в Ташкенте.