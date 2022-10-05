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Международная ассоциация бокса допустила спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям

Ян Брацкий
13:31 05.10.2022
В IBA отметили, что организация обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства.
Международная ассоциация бокса допустила спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к соревнованиям. Об этом говорится на официальном сайте организации. Сообщается, что совет директоров IBA проголосовал за отмену ранее наложенных санкций. Также к состязаниям допустят технических представителей Москвы и Минска.

«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах...» - говорится в заявлении ассоциации.

Ранее стало известно о проведении в Краснодаре международных соревнований по боксу среди юниоров, посвященных памяти Николая Павлюкова. На них съехались 140 участников из 19 стран, включая Белоруссию.

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