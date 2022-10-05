Международная ассоциация бокса допустила спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям
Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к соревнованиям. Об этом говорится на официальном сайте организации. Сообщается, что совет директоров IBA проголосовал за отмену ранее наложенных санкций. Также к состязаниям допустят технических представителей Москвы и Минска.
«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах...» - говорится в заявлении ассоциации.
Ранее стало известно о проведении в Краснодаре международных соревнований по боксу среди юниоров, посвященных памяти Николая Павлюкова. На них съехались 140 участников из 19 стран, включая Белоруссию.