Боксеров из РФ и Белоруссии восстановили в рейтингах WBA

Во Всемирной боксерской ассоциации заявили, что тех боксеров, которые публично заявят о том, что поддерживают спецоперацию, или станут участвовать в ней, «немедленно удалят».

© Фото: Fernando Lavoz, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

Боксеров из России и Белоруссии восстановили в рейтингах WBA. Соответствующее сообщение появилось на сайте Всемирной боксерской ассоциации.

«Всемирная боксерская ассоциация (WBA)... приняла решение восстановить российских и белорусских боксеров на их местах в рейтингах... Ради спорта и в пользу карьеры бойцов они смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA», - говорится в сообщении.

Как объяснили в организации, спортсмены из России и Белоруссии не являются военнослужащими или членами правительства, поэтому не имеют отношения к конфликту на Украине.

Однако, подчеркнули в WBA, тех боксеров, которые публично заявят о том, что поддерживают спецоперацию, или станут участниками боевых действий, «немедленно удалят».

В начале октября Международная ассоциация бокса (IBA) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Совет директоров организации решил отменить санкции, которые были введены ранее.