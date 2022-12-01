Пентагон заключил контракт на закупку NASAMS для Украины на $1,2 млрд
Кроме самих систем ПВО, согласно условиям контракта, Киев также получит запчасти и дополнительное оборудование для NASAMS.
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Пентагон заявил о заключении контракта на закупку систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS для Украины. Согласно информации на официальном сайте Минобороны США, поставщиком данного вооружения выступит компания Raytheon.
«Raytheon получил контракт с фиксированной стоимостью на 1 миллиард 216 миллионов долларов на закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий на Украине» - гласит публикация.
Ранее Пентагон заявил, что рассмотрит для поставок на Украину все системы ПВО, в том числе и Patriot. Кроме этого, недавно стало известно, что компания Raytheon будет поставлять тактические ракеты Финляндии и средства борьбы с ПВО Катару.