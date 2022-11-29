Пентагон: США рассматривают все виды ПВО для поставок Киеву, включая ЗРК Patriot

В Пентагоне изучают не только возможности Соединенных Штатов в части поставок Украине систем ПВО, но и союзников Вашингтона.

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Соединенные Штаты Америки рассматривают все виды систем противовоздушной обороны для поставки на Украину, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщили высокопоставленные представители министерства обороны США.

«ПВО является нашим высшим приоритетом, и мы ищем все возможности, которые могут помочь Украине», - приводит заявление РИА Новости.

В американском военном ведомстве отметили, что Patriot является одним из тех комплексов противовоздушной обороны, поставки которой активно обсуждаются. Кроме того, в Пентагоне изучают не только возможности Соединенных Штатов в части поставок киевскому режиму систем ПВО, но и союзников Вашингтона.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического блока планируют нарастить помощь Украине, в том числе военную. Также он назвал колоссальным урон от ударов по городам Украины и призвал готовиться к потоку беженцев из Незалежной в Европу из-за «преднамеренных атак России» по критически важным объектам инфраструктуры.