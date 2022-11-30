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США одобрили продажу Катару средств борьбы с БПЛА на $1 млрд

Семен Лавров
00:20 30.11.2022
Речь идет о стационарных системах поражения БПЛА FS-LIDS и сопутствующего оборудования.
США одобрили продажу Катару средств борьбы с БПЛА на $1 млрд
© Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Госдеп США одобрил возможную продажу Катару систем поражения БПЛА FS-LIDS и сопутствующего оборудования на $1 млрд. Соответствующие данные были опубликованы на сайте агентства по оборонному сотрудничеству.

В пресс-релизе также отмечается, что продажа оружия одной из стран Ближнего Востока совершается в национальных интересах США. Таким образом, согласно публикации, Соединенные штаты поддерживают политическую стабильность и экономический прогресс в данном регионе.

«Продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая повысить безопасность дружественной страны», - говорится на сайте агентства.

Основными подрядчиками по данному контракту выступят Raytheon и другие компании.

Ранее сообщалось, что Raytheon примет участие в поставке тактических ракет AIM 9X Block II и AGM-154 Финляндии на $323 млн. В августе этого года данная компания также обязалась к 2024 году произвести ЗРК NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов. 

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