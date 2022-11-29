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Госдеп утвердил продажу Финляндии тактических ракет на $323 млн

Семен Лавров
00:30 29.11.2022
Речь идет о AIM 9X Block II и AGM-154 класса «воздух - воздух» и «воздух - земля».
Госдеп утвердил продажу Финляндии тактических ракет на $323 млн
© Фото: defence.gov
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Госдеп США утвердил продажу тактических ракет AIM 9X Block II и AGM-154 класса «воздух - воздух» и «воздух - земля» Финляндии. Также одобрена поставка сопутствующего оборудования, а именно четырех блоков наведения.

Из запрошенных Финляндией ракет 40 относятся к вооружению класса «воздух - воздух» и 48 «воздух - земля», сообщает агентство оборонного сотрудничества.

Продажа ракет и сопутствующего оборудование на сумму 323 млн долларов осуществляется в национальных интересах Америки, для которых важно повысить боеготовность Финляндия, говорится на сайте подконтрольного Минобороны США ведомства.

«Продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, повысив безопасность надежного партнера, который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе» - гласит публикация.

Кроме этого отмечается, что подрядчиком по данному контракту выступит компания Raytheon Missiles and Defense.

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил с данным производителем вооружений контракт на закупку ЗРК NASAMS 182 миллиона долларов для Украины. Работы по производству данных ЗРК завершится в 2024 году.

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