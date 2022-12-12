Вучич назвал 11 декабря самым сложным днем на посту президента

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Президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря самым сложным днем на своем посту. Он выступил с заявлением на фоне напряженности в Косово и Метохии.

«Сегодня - для меня, во всяком случае - самый тяжелый день с тех пор, как я президент Республики Сербии или глава правительства Сербии, и, вероятно, предстоит самая тяжелая ночь. Вы увидели другую атмосферу и здесь, в здании (резиденции президента Сербии)», - заявил он в эфире Радио и телевидения Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич прокомментировал реакцию Запада на ситуацию на севере Косово по итогам заседания Совета безопасности.

Он подчеркнул, что Вашингтон и Приштина не соблюдают ни одного соглашения из тех, что были достигнуты по Косово, а международное сообщество делает вид, что не замечает вторжения косовской полиции на территорию, населенную сербами и попыток Приштины с помощью спецназа решить сербскую проблему.